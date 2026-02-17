Difesa personale femminile, due lezioni gratuite a Fondi il 20 e 27 febbraio

Un’opportunità concreta per imparare a difendersi e acquisire maggiore consapevolezza. L’Assessorato allo Sport del Comune di Fondi, in collaborazione con il Team Tagliavento – Asd Fighting Club Fondi, promuove un corso gratuito di difesa personale femminile in programma venerdì 20 e venerdì 27 febbraio alle ore 21:15.

Le lezioni si svolgeranno nella palestra dell’Istituto Scolastico Milani, in piazza Domenico Purificato, e saranno guidate da quattro istruttori qualificati: il maestro Luigi Tagliavento, cintura nera V Dan, insieme ad Alessandro Lutzu, Leonardo Feula e Gianluca Panici.

Due appuntamenti pensati per fornire nozioni di base, tecniche pratiche e strumenti utili ad affrontare situazioni di potenziale pericolo. L’obiettivo è quello di rafforzare sicurezza e prontezza, attraverso indicazioni semplici ma efficaci.

«Una bella opportunità – commentano il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro – che abbiamo voluto condividere con le donne della città. Pochi rudimenti, prontezza e un’infarinatura generale possono realmente prevenire situazioni spiacevoli che, purtroppo, si presentano tutti i giorni come ci raccontano i media. Il corso è completamente gratuito e a tutte le partecipanti verrà rilasciato un attestato, quindi invitiamo le ragazze di 18 anni compiuti e le donne, anche meno giovani, a partecipare numerose».

La partecipazione è libera e gratuita. Un’occasione per mettersi alla prova, imparare qualcosa di utile e condividere un’esperienza formativa in un contesto sicuro e professionale.