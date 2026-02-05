Digital invictus: A Latina il premio per l’editoria sportiva digitale

Presentato oggi a Villa Fogliano, nasce Digital Invictus, il primo premio dedicato all’editoria sportiva digitale promosso dal Comune di Latina. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le librerie Feltrinelli, Mondadori, Sicconi e La mia Libreria, con il patrocinio del Ministero per lo Sport e i Giovani e del Parco Nazionale del Circeo, e la direzione creativa della casa editrice Lab DFG.

Otto gli ebook in concorso, protagonisti di incontri che si svolgeranno in città tra febbraio e maggio 2026. A decretare il vincitore sarà il Consiglio dell’Agorà delle ragazze e dei ragazzi di Latina, composto da studenti delle scuole medie.

Alla presentazione hanno partecipato il sindaco Matilde Celentano, l’assessore allo sport e alle politiche giovanili Andrea Chiarato, la delegata CIP Erica Milic, la responsabile provinciale di Special Olympics Maria Rosa Testa e il delegato CONI Lazio Mauro Di Prospero. Un videomessaggio è arrivato dalla consigliera regionale e presidente del Parco del Circeo Emanuela Zappone.

“Considerare lo sport come uno strumento di coesione sociale, che va al di là dell’agonismo e della vittoria è un dovere – ha detto il sindaco Matilde Celentano –. Saranno i ragazzi dell’agorà a giudicare il libro vincitore e poi sempre loro realizzeranno un eBook che sarà edito dalla Lab DFG”.

“Latina si dimostra una città che crede nei giovani e l’amministrazione comunale da sempre crede nell’editoria sportiva – ha aggiunto l’assessore Andrea Chiarato –. Il Premio Invictus è oggi, per l’editoria sportiva, al pari del Premio Strega per la narrativa”.

Nel suo saluto, Emanuela Zappone ha sottolineato: “Gli autori e le autrici coinvolti danno voce ai valori più autentici dello sport: impegno, determinazione, responsabilità e crescita”.

Il primo incontro si terrà domenica 8 febbraio alle 10.30 alla Libreria Feltrinelli di Latina con lo scrittore Federico Vergari. La tappa finale è in programma l’11 giugno all’Imbarcadero di Villa Fogliano, in occasione della presentazione della cinquina del Premio Invictus 2026.