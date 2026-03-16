Digital Invictus, Latina capitale della cultura sportiva

Un fine settimana dedicato alla cultura, allo sport e alla lettura quello vissuto a Latina grazie al premio letterario sportivo Digital Invictus, promosso dal Comune di Latina con la collaborazione delle librerie cittadine – Feltrinelli, Mondadori, La mia Libreria e Sicconi – e con il patrocinio dell’Ente Nazionale Parco del Circeo e del Ministro per lo Sport e i Giovani.

Il terzo appuntamento del premio si è svolto venerdì al Tecariba Country Club con la presentazione del libro Manuale di sopravvivenza per aspiranti tennisti (Lab DFG) dell’avvocata Cesira Di Noi. In una cornice perfettamente in sintonia con il tema del volume, tra i campi da tennis e gli appassionati della disciplina, l’autrice ha raccontato il percorso che l’ha portata a scrivere una satira dedicata al mondo del tennis e alle esperienze maturate sul campo, quelle che nel libro definisce “palline di saggezza”.

All’incontro ha partecipato anche l’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili del Comune di Latina Andrea Chiarato, che ha evidenziato la capacità dell’iniziativa di coinvolgere autori provenienti da diverse parti d’Italia. Di Noi è arrivata da Brindisi, mentre da Napoli è giunto lo scrittore Paquito Catanzaro, protagonista dell’appuntamento successivo.

Domenica mattina la libreria Feltrinelli ha ospitato infatti la presentazione di Reporter Bassotto. Dopo aver illustrato il suo romanzo, Catanzaro ha guidato i giovani presenti in un laboratorio di scrittura, invitandoli a creare una breve storia con protagonisti inventati e originali.

“Un laboratorio di scrittura interessante e propedeutico – ha spiegato l’assessore Chiarato – per i ragazzi dell’Agorà delle ragazze e dei ragazzi, che al termine del percorso avranno la possibilità di scrivere un libro insieme e vederlo pubblicato dalla casa editrice Lab DFG”.

All’iniziativa ha preso parte anche il consigliere comunale Mario Faticoni. L’assessore Chiarato ha inoltre ricordato l’importanza del progetto per la città, definendolo “il primo premio al mondo dedicato all’editoria digitale sportiva, un’occasione che dà lustro alla città di Latina”.

Sarà proprio l’Agorà dei giovani a scegliere il vincitore tra gli otto titoli in gara per il premio, che punta a individuare il miglior ebook sportivo.

Il prossimo appuntamento con Digital Invictus è in programma il 9 aprile alle 18 alla libreria Mondadori del centro commerciale Latina Fiori, dove verrà presentato Fausto, il mio Coppi, libro della giornalista Luciana Rota dedicato a una storia che intreccia amore e ciclismo.