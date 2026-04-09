Digital Invictus, oggi in gara il romanzo “Fausto, il mio Coppi”

Tre appuntamenti in arrivo per gli appassionati di ciclismo del Lazio e di lettura. Dopo l’incontro di ieri a Monte San Biagio con un dialogo sul ciclismo tra Luciana Rota e il campione di ciclismo Claudio Chiappucci e Tiziano Testa, figura di riferimento per il ciclismo pontino, oggi, giovedì 9 aprile, si terrà il quinto appuntamento del premio letterario sportivo Digital Invictus, promosso dal Comune di Latina, in collaborazione con le librerie locali e con il patrocinio dell’Ente Nazionale Parco del Circeo e del Ministro per lo Sport e i Giovani. Il libro in gara sarà il romanzo “Fausto, il mio Coppi” di Luciana Rota, un racconto intimo e personale sull’uomo dietro il “Campionissimo” che Bruna Ciampolini affidò all’amico Franco Rota.

8 i titoli sportivi in gara, che saranno giudicati da una giuria di studenti e studentesse delle scuole medie di Latina. Al cosiddetto “Agorà delle ragazze e dei ragazzi” del Comune di Latina, quindi, spetta il compito di eleggere il miglior ebook sportivo. Appuntamento, dunque, alla Libreria Mondadori del Centro Commerciale LatinaFiori (Viale PierLuigi Nervi, Latina) alle ore 18:00, alla presenza dell’Assessore allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Latina Andrea Chiarato.

Il ciclo di appuntamenti terminerà la mattina di venerdì 10 aprile all’I.S.I.S.S Pacifici De Magistris di Sezze (LT) per un incontro dedicato agli studenti in cui Luciana Rota racconterà la figura del mito nello sport e, nel particolare, di Fausto Coppi.

Il libro “Fausto, il mio Coppi” di Luciana Rota è stato di recente insignito del Premio Adriano De Zan.

Infatti, mercoledì 1 aprile, durante la presentazione del Gran Premio Valfontanabuona di ciclocross, la giornalista Luciana Rota ha ricevuto il Premio Adriano De Zan, conferitole per il suo libro “Fausto, il mio Coppi” (ed. Lab DFG). Nell’occasione, nella prestigiosa sede del Senato della Repubblica, è stato consegnato anche il premio Fontanino a Eva Lechner.

Il premio Adriano De Zan è giunto alla sua quarta edizione e riconosce l’attività di giornalisti che si sono distinti nel racconto del ciclismo, onorando la memoria del telecronista Rai Adriano De Zan. Quest’anno per la prima volta il premio è stato conferito a una giornalista donna, Luciana Rota che ha dichiarato:

«Sono molto emozionata. Per me ricevere questo premio significa ricordare due uomini importanti che hanno raccontato le emozioni del ciclismo, mio padre Franco Rota grazie al quale ho potuto pubblicare questa storia d’amore della signora Bruna Ciampolini in Fausto, il mio Coppi, e il grande Adriano De Zan, la cui voce ha contagiato tutti nella passione per lo sport».