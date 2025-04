Dimensionamento scolastico, il Comune risponde a Gilda:”Possibili nuove fusioni non dipendono da noi”

Il dibattito sul dimensionamento scolastico a Latina continua a sollevare discussioni tra istituzioni e sindacati. In particolare, dopo le dichiarazioni della coordinatrice provinciale di Gilda degli Insegnanti, Patrizia Giovannini, riguardo al rigetto del ricorso presentato dal Comune contro l’accorpamento degli istituti comprensivi Don Milani e Vito Fabiano, l’assessore all’Istruzione Francesca Tesone ha voluto fare chiarezza su alcuni aspetti, ribadendo l’impegno dell’amministrazione per la qualità dell’offerta formativa e la trasparenza nelle decisioni.

“L’amministrazione agisce con responsabilità e trasparenza”

“Innanzitutto – ha esordito l’assessore Tesone – mi preme sottolineare che l’amministrazione comunale ha agito con la massima responsabilità e trasparenza, tenendo sempre al centro l’interesse degli studenti e delle loro famiglie”. Tesone ha ricordato che, nonostante il ricorso contro il piano di dimensionamento scolastico 2025/2026 sia stato rigettato dal TAR, l’intento del Comune era quello di tutelare l’autonomia degli istituti e garantire una qualità dell’offerta formativa che rispondesse meglio alle esigenze del territorio. “Il ricorso è stato presentato per salvaguardare gli istituti coinvolti, poiché l’accorpamento dei due istituti comprensivi, ‘Don Milani’ e ‘Vito Fabiano’, non rispondeva alle reali necessità del nostro territorio”, ha sottolineato l’assessore.

La questione delle fusioni scolastiche future

In merito alle dichiarazioni relative a nuove possibili fusioni tra istituti, Tesone ha voluto chiarire che tali decisioni non sono di competenza del Comune. “Le decisioni su nuove fusioni tra istituti non spettano al Comune. La riunione cui fa riferimento la coordinatrice provinciale di Gilda degli Insegnanti è stata convocata mesi fa e riguardava diversi punti all’ordine del giorno”, ha spiegato. L’assessore ha poi ricordato che il Comune ha sempre mantenuto un dialogo aperto con i dirigenti scolastici, ricevendoli più volte per discutere delle problematiche legate al dimensionamento e alle iscrizioni. “Abbiamo ascoltato le scuole in difficoltà, ricordando che la porta del Comune è sempre aperta per lavorare insieme e prevenire nuovi accorpamenti”, ha aggiunto.

Un appello alla collaborazione costruttiva

Tesone ha concluso il suo intervento invitando Gilda e le altre organizzazioni a collaborare con l’amministrazione per trovare soluzioni che rispondano alle reali necessità della comunità scolastica. “Il confronto con i dirigenti scolastici, le famiglie e gli studenti è una priorità per noi”, ha dichiarato l’assessore, evidenziando la disponibilità del Comune a proseguire sulla strada della partecipazione e della trasparenza. “Invito pertanto Gilda e tutte le altre organizzazioni a collaborare costruttivamente con l’amministrazione comunale, nel rispetto delle normative e delle esigenze degli studenti”, ha concluso.