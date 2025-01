Dimenticate in gita dal pullman, paura per due alunne di Sabaudia

Erano di ritorno da Cracovia, quando il pullman su cui viaggiavano ha fatto sosta in un autogrill per permettere alla scolaresca di una scuola di Sabaudia di sgranchirsi la gambe e di andare al bagno. E’ proprio ciò che hanno fatto due studentesse di 13 anni, che dopo esser uscite dal bagno non hanno più trovato il mezzo su cui viaggiavano insieme a insegnanti e compagni di scuola.

Come riportato dall’edizione odierna del Messaggero, prese dallo spavento e dalla paura, le due hanno immediatamente chiamato una delle docenti accompagnatrici, la quale ha provveduto subito a far tornare indietro l’autista. E’ stato solamente dopo 10 minuti che le due giovani studentesse sono state recuperate. Il ritorno verso casa è poi ripartito tranquillamente e al ritorno in Italia le due hanno detto raccontato, quasi per gioco, il tutto ai genitori. Quanto accaduto però ha creato in loro rabbia ed è proprio per questo che hanno voluto spiegazioni da parte del personale scolastico. Visto l’accaduto sono stati allertati anche i carabinieri, anche se al momento non sembrerebbe esserci l’intenzione di presentare una denuncia.