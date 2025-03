Dimissioni improvvise, Antonio Palo lascia il Terracina: al suo posto D’Amico

Colpo di scena in casa Terracina: Antonio Palo ha rassegnato le dimissioni da allenatore della squadra, concludendo così la sua seconda esperienza stagionale sulla panchina biancoceleste. Il tecnico era già stato esonerato nei mesi scorsi, salvo poi essere richiamato (con il benestare totale della piazza) per cercare di raddrizzare una stagione complicata, segnata da risultati altalenanti e difficoltà societarie.

Al suo posto la società ha scelto Angelo D’Amico, una soluzione interna essendo quest’ultimo il vice Allenatore del partente Palo, che guiderà la squadra in questo finale di campionato. Tuttavia, a causa di una squalifica in corso, il nuovo allenatore non potrà sedere in panchina nella prossima partita: un tabù, alla vigilia della sfida con la Lodigiani. Difficile quindi ipotizzare la formazione tipo della partita di domani, una delle ultime ancore salvezza per il Terracina nel campionato di Serie D, essendo i pontini fanalino di coda del girone G con 22 punti.

Il club ha annunciato che ulteriori aggiornamenti verranno comunicati nei prossimi giorni, mentre la squadra dovrà cercare di ritrovare compattezza in un momento di grande incertezza: la permanenza in quarta serie dei “tigrotti” è sempre più in bilico.