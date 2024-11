Dimora per senzatetto, incendiato un container a San Felice Circeo

Un container usato come dimora di fortuna da senzatetto è stato dato alle fiamme a San Felice Circeo.

Completamente divorato dal fuoco, il container si trova in un’area di proprietà comunale, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo. Nessun ferito, all’interno del container, occupato da cittadini stranieri, non c’era nessuno al momento dell’incendio. Sopralluogo di Polizia Locale e Carabinieri.

Confermati i sospetti iniziali di un incendio doloso, appiccato dai responsabili, che al momento restano ignoti. Indagini in corso.