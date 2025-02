Dino Iavarone (FdI): “Nostro partito punto di riferimento”

Dino Iavarone è ufficialmente il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Latina. Un’elezione che arriva al termine di un congresso che ha visto una forte unità interna e un ampio sostegno da parte della dirigenza del partito.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al senatore Nicola Calandrini, all’eurodeputato Nicola Procaccini, all’assessore regionale Elena Palazzo, ai consiglieri regionali Enrico Tiero e Vittorio Sambucci, al sindaco Matilde Celentano, agli assessori e a tutto il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia di Latina, per aver determinato la buona riuscita del congresso cittadino, arrivando ad un accordo unitario sul mio nome” ha dichiarato Iavarone. “Il loro sostegno e la loro presenza sono stati fondamentali per il successo di questo importante momento di democrazia e partecipazione. Ovviamente, il mio più grande ringraziamento va a tutti gli iscritti che hanno partecipato attivamente”.

Il nuovo coordinatore cittadino si è detto pronto a lavorare per rafforzare l’azione politica del partito sul territorio. “Latina merita un’azione politica forte e radicata, capace di ascoltare i cittadini e trasformare le loro istanze in proposte concrete. Con il congresso dello scorso fine settimana, il nostro partito ha dimostrato ancora una volta di essere un punto di riferimento per chi crede in una politica seria, partecipata e vicina alla comunità”.

Tra le priorità indicate da Iavarone nel suo programma figurano il dialogo costante con la cittadinanza attraverso incontri pubblici, il radicamento del partito coinvolgendo giovani, associazioni e realtà produttive locali, e la promozione di iniziative su sicurezza, sviluppo economico locale, decoro urbano e sostegno alle famiglie.

Un altro tema centrale sarà il supporto all’amministrazione comunale guidata da Matilde Celentano, con particolare attenzione alla gestione dei fondi PNRR. “Non possiamo permetterci il lusso di perdere nemmeno un euro di queste risorse, i cittadini non ce lo perdonerebbero” ha sottolineato Iavarone, che ha anche ribadito la necessità di collaborazione all’interno della coalizione di centrodestra.

“Fratelli d’Italia vuole continuare ad essere il punto di riferimento per chi crede in una politica fatta di serietà, trasparenza e concretezza. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente alle nostre iniziative per costruire insieme il futuro di Latina”.