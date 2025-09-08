Dipendenti in nero e sicurezza sul lavoro, sanzioni per due attività a Terracina

I Carabinieri della Stazione di Terracina, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, alla Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco e ai tecnici dell’AUSL, hanno eseguito una serie di controlli mirati alla sicurezza nei luoghi di intrattenimento e spettacolo.

Nel corso delle verifiche, i militari hanno eseguito un accesso ispettivo in un pub di Terracina, dove è emersa la presenza di personale completamente in “nero”. Inoltre, la titolare, una 55enne residente in provincia di Frosinone, non aveva provveduto alla nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Per tali violazioni la donna è stata denunciata a piede libero e nei confronti dell’attività è stata disposta la sospensione.

Un secondo controllo ha riguardato uno stabilimento balneare del litorale. Al titolare, un 39enne del posto, sono state notificate sanzioni per la presenza di estintori non revisionati in un locale adibito a deposito di bombole. Inoltre, per il deposito in questione non era mai stata presentata la SCIA antincendio, circostanza che impedisce al momento di quantificare l’ammenda.