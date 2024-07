Diploma-Day al San Benedetto di Latina: l’emozione dei neo-diplomati

Il 4 luglio, nel pomeriggio di ieri, dalle 18:00 alle 19:00, si è tenuta presso l’IIS San Benedetto di Latina la seconda edizione del Diploma Day, un evento organizzato per celebrare i neodiplomati dell’anno scolastico 2023-2024. L’evento, curato dal professor Giulio Palombi, ha visto la partecipazione del Dirigente Ugo Vitti, dell’Assessore alla Cultura Francesca Tesone, della professoressa Filomena Sisca in qualità di conduttrice, e dei coordinatori delle classi quinte.

Durante la cerimonia, i coordinatori hanno effettuato un ultimo appello di classe e consegnato ai loro studenti una pergamena ricordo. Gli studenti che hanno ottenuto una valutazione di 100/100 agli Esami di Stato hanno ricevuto medaglie di merito. La cerimonia ha incluso anche i neodiplomati del corso serale, che hanno indossato l’abito tradizionale e il tocco, lanciato in aria come buon auspicio.

Il Dirigente Vitti ha sottolineato l’importanza dell’evento sia per l’istituto che per gli studenti, consegnando onorificenze alla Dott.ssa Patrizia Peruzzi, al Sig. Emanuele Carboni e alla Prof.ssa Teresa Ferrarese. La cerimonia si è conclusa con il lancio del tocco e l’esecuzione dell’Inno d’Italia in Piazza Europa.