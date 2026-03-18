DIRETTA – Ci siamo, è il giorno di Potenza-Latina | Le probabili formazioni

Il tanto atteso giorno è finalmente arrivato: è tempo di Potenza-Latina. Al “Viviani” qualche preparativo ancora da ultimare, poi sarà tutto nelle mani della dea bendata. Si conoscono, si sono già affrontate due volte in questa stagione, hanno già odorato l’erba dei rispettivi campi. È De Giorgio contro Volpe, è leone contro leone alato, è rossoblu contro nerazzurro.

Una sfida che sa di storia per il club di Piazzale Serratore, pronto a lottare con le unghie e con i denti per poter arrivare al 1 Aprile – quando sarà il Latina ad ospitare il Potenza nell’atto finale del torneo – con un risultato utile, da difendere, per scrivere il proprio nome nell’albo dei vincitori e sognare il play-off. Sarà una finale in due atti tutta da vivere e solo la più forte potrà mettere le mani sulla Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia.

Il cammino delle due squadre in Coppa

Per non arrivare impreparati alla sfida di stasera, proponiamo un breve recap sul cammino delle due squadre in Coppa: il Latina, in grande confusione nella prima parte di stagione, è guidato da mister Bruno. Con lui, nonostante grandi difficoltà in campionato, i pontini primeggiano su Gubbio prima e Perugia poi, sbaragliando l’Arezzo agli ottavi e pescando la Pro Vercelli ai quarti. L’ultima parte del torneo vede il passaggio di testimone in panchina, Volpe subentra a Bruno. Il resto è storia nota, con la doppia sfida col Renate vinta all’ombra del “Francioni” e ora l’ultimo passo da compiere prima di avvicinarsi al trofeo;

Il Potenza ha invece cominciato con la Cavese nel turno estivo, vincendo al “Viviani” per 1 a 0. Poi se l’è vista con Monopoli e Cerignola e ai quarti ha incontrato il Crotone, sconfitto 3-1, superato con ben due lunghezze di vantaggio. La doppia sfida delle semifinali ha regalato ai supporters rossoblu due grandi partite con la Ternana, entrambe vinte dalla formazione lucana. Ora la finale col Latina, per poter scrivere per la prima volta il proprio nome nell’albo della competizione.

I precedenti: Potenza bestia nera del Latina

Le due squadre militano da sempre nel girone C di Serie C e, quest’anno, si sono affrontate già due volte. L’ultimo risultato, di appena un mese fa, sorride ai padroni di casa e, nel complessivo degli ultimi 5 scontri, i lucani hanno spesso primeggiato: tre vittorie, un pari e una sconfitta.

Le probabili: Potenza senza Lo Iacono, Volpe prova Vona

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Riggio, Camigliano, Rocchetti; Castorani, Felippe, Siatounis; Schimmenti, Murano, D’Auria. All. De Giorgio

LATINA (4-3-1-2): Mastrantonio; Vona, Parodi, Marenco, Pace; Lipani, Pellitteri, De Ciancio; Hergheligiu; Cioffi, Parigi. All. Volpe