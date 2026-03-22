DIRETTA | Cosenza-Latina 3-1: I nerazzurri scivolano in terra cosentina

Il Latina Calcio 1932 è chiamato da un impegno importantissimo nel campionato di Serie C Sky Wifi. La giornata è la trentatreesima, un numero che basandosi sul girone a 20 squadre, dice che mancano soltanto cinque partite dopo stasera per concludere la regular season di terza serie. Avversario di giornata per i nerazzurri il Cosenza. Calcio d’inizio previsto per le 14:30 al “Marulla”.

Una vittoria in terra calabra per il Latina, avrebbe molteplici significati. Intanto, sarebbe una prima storica: il Latina infatti non ha né mai vinto né mai segnato contro i Lupi. I tre punti inoltre, darebbero una spinta quasi decisiva nel cammino salvezza dei ragazzi di Volpe.

L’avversario non è dei migliori per cementare già oggi il pass permanenza già in questo turno, traguardo che anche se non matematico, apparirebbe già virtualmente raggiunto: il Cosenza infatti è in ampio rush terzo posto, nonostante delle difficoltà avute durante l’anno. Vincere quindi, è complicato. Guai però, a non crederci, visto che la squadra di Volpe ha spesso dimostrato, fallendo solamente a Salerno, di sapersi “vestire bene” contro le cosiddette big.

LatinaCorriere, scorrendo la pagina, seguirà a partire dalle formazioni ufficiali fino al novantesimo minuto, la partita in diretta testuale. Appuntamento tra qualche ora.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Cosenza: Pompei, Moretti, Cannavò, Garritano, Caporale, Perlingieri, Contiliano, Dametto, Florenzi, Ciotti, Emmausso. A disposizione: Vettorel, Vannucchi, Contiero, Beretta, D’Orazio, Baez, Achour, Ba, Ferrara, Palmieri, Kourfalidis. Allenatore: Antonio Buscè.

Latina: Mastrantonio, Ercolano, Scravaglieri, Pellitteri, Calabrese, Sylla, Dutu, Parodi, Lipani, Vona, Parigi. A disposizione: Basti, Iosa, Porro, Pace, Marenco, Di Giovannantonio, Fasan, Hergheligiu, Carillo, De Marchi, Tomaselli, Cioffi, Quieto. Allenatore: Gennaro Volpe.

FT- Torna a casa con un pugno di mosche in mano la squadra di Gennaro Volpe. Partito alla grande grazie al 14esimo centro stagionale del suo bomber, Giacomo Parigi, il Latina non ha saputo stringere le maglie di una difesa più che ballerina, che sta compromettendo il cammino di Marenco e compagni nelle ultime uscite. Il Cosenza, dal canto suo, ha saputo rialzarsi dopo un avvio complicato, spingendo sull’acceleratore e, difatto, divorando gli ospiti.

90+3′- Cannavò sigla il tris per i padroni di casa. Lasciato completamente solo in area di rigore, con un Calabrese nettamente in ritardo, insacca un assist solo da spingere dentro proveniente dalla sinistra. Latina annichilito.

89′- Secondo check all’FVS della gara, stavolta per il Cosenza, per un possibile contatto da rigore. Si chiude con un nulla di fatto e un giallo per proteste all’autore del 2-1, Caporale, il controllo agli schermi presenti a bordocampo

88′- Dominio rossoblù negli ultimi scampoli di match

83′- Goal del Cosenza. Caporale, sugli sviluppi di un calcio da fermo, raccoglie e sfonda la porta, a tu per tu con Mastrantonio

80′- Cioffi e Marenco nella mischia! Queste le decisioni di Volpe, che toglie Scravaglieri e Parigi

78′- Assedio del Cosenza nella parte di campo neroblù

75′- Dopo l’iniziale spavento, mister Buscè cambia ancora. Fuori Emmausso, dentro Baez

74′- Check over, l’arbitro conferma la sua precedente decisione: fallo in attacco dell’ex Caldiero Terme

72′- Contatto da ultimo uomo nell’area di rigore del Cosenza, con Fasan abbattuto da Dametto. Volpe chiama l’FVS

69′- Gioco fermo sul campo del “Marulla”: Vona rimane a terra dopo un colpo ricevuto da un avversario. Pronto ad entrare Porro

65′- Ci provano gli ospiti con Fasan, che prova un tiro-cross che spaventa Pompei. Il numero 1 del Cosenza si scontra poi con un suo compagno di squadra. Gioco fermo per permettere ai sanitari di effettuare le cure del caso

61′- Cambia anche il Latina: fuori Sylla e Lipani per Fasan e Hergheligiu

58′- Primi movimenti sulla panchina della squadra di casa: Palmieri e Beretta per Perlingieri e Florenzi

56′- Ammonito Florenzi nel Cosenza per perdita di tempo

52′- Doppia chance per il Cosenza! Palo di Garritano, poi grande risposta di Mastrantonio su Ciotti. La squadra di casa prova a mettere la freccia

49′- Prova a farsi vedere il Latina nella trequarti cosentina

46′- Squadre in campo al “Marulla”, si riparte

HT- Fischia due volte l’arbitro, si va negli spogliatoi. Era partito forte il Latina di Volpe, trovando subito il vantaggio con un eurogoal di Parigi. Poi, le solite defaillance difensive hanno messo i bastoni tra le ruote ai pontini, che già pregustavano il colpaccio. Altri 45 minuti da giocare al “Marulla”.

44′- Parigi gioca sul filo del fuorigioco: quarta volta in offside per il centravanti ex Rimini

42′- Attacca il Latina!

39′- Parigi si crea un varco nella retroguardia del Cosenza. Servito da Vona, è pero in offside

37′- Cannavò spara alto sopra la porta di Mastrantonio, Cosenza ancora forte nella trequarti pontina

33′- Ci riprova il Cosenza, pronto ora a sfruttare un corner pericolosissimo

31′- Mischia a centrocampo dopo un fallo di Pellitteri. Il Cosenza recrimina un mancato secondo giallo al giocatore del Latina

29′- Ammonito Pellitteri

27′- Occasionissima Cosenza! Caldissimo l’asse Ciotti-Garritano, che bersagliano la porta di Mastrantonio. Una deviazione sballata dell’estremo difensore pontino favorisce nuovamente Ciotti, che non trova la porta per una questione di millimetri

25′- Sylla in veste di smista palloni al “Marulla”: prova il rasoterra a servire Parigi dopo aver arato la fascia sinistra. Solo il fuorigioco evita l’angolo per il Latina

20′- Avanzata in terra straniera del Latina, che fa girare palla e prova a verticalizzare per sorprendere la difesa cosentina

17′- Ancora Contiliano! Il classe ’04 prova la botta da fuori a sorprendere Mastrantonio. Palla alta sopra la traversa

12′- Dopo un inizio scoppiettante per il Latina, il Cosenza si risistema e dà filo da torcere alla squadra di Volpe

8′- A Parigi risponde Contiliano: arriva il pari del Cosenza, che sfrutta un grande svarione della retroguardia pontina per riportare tutto in equilibrio

7′- Ci prova Garritano a farsi sotto per i padroni di casa. Chiude bene Calabrese, che mette la palla in corner

3′- GOAL DEL LATINA! Sylla guarda e serve Parigi che, a giro, toglie le ragnatele dall’incrocio dei pali difesi da Pompei e fa 0-1

1′- Pronti, via! Inizia Cosenza-Latina