DIRETTA | Cosenza-Latina: pontini in cerca del colpaccio salvezza

Il Latina Calcio 1932 è chiamato da un impegno importantissimo nel campionato di Serie C Sky Wifi. La giornata è la trentatreesima, un numero che basandosi sul girone a 20 squadre, dice che mancano soltanto cinque partite dopo stasera per concludere la regular season di terza serie. Avversario di giornata per i nerazzurri il Cosenza. Calcio d’inizio previsto per le 14:30 al “Marulla”.

Una vittoria in terra calabra per il Latina, avrebbe molteplici significati. Intanto, sarebbe una prima storica: il Latina infatti non ha né mai vinto né mai segnato contro i Lupi. I tre punti inoltre, darebbero una spinta quasi decisiva nel cammino salvezza dei ragazzi di Volpe.

L’avversario non è dei migliori per cementare già oggi il pass permanenza già in questo turno, traguardo che anche se non matematico, apparirebbe già virtualmente raggiunto: il Cosenza infatti è in ampio rush terzo posto, nonostante delle difficoltà avute durante l’anno. Vincere quindi, è complicato. Guai però, a non crederci, visto che la squadra di Volpe ha spesso dimostrato, fallendo solamente a Salerno, di sapersi “vestire bene” contro le cosiddette big.

LatinaCorriere, scorrendo la pagina, seguirà a partire dalle formazioni ufficiali fino al novantesimo minuto, la partita in diretta testuale. Appuntamento tra qualche ora.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Cosenza: IN ATTESA

Latina: IN ATTESA

LA DIRETTA

IN ATTESA DEL CALCIO D’INIZIO