Diritti e tutela sul lavoro, il fratello di Satnam Singh torna in India

Era venuto in Italia per seguire da vicino la vicenda della morte del fratello Satnam e l’eventuale risarcimento, dopo il tragico incidente sul lavoro avvenuto il 19 giugno scorso tra le campagne di Borgo Santa Maria. Amritpal Singh è partito per tornare in India. Il giovane è stato ospite in questo periodo nell’alloggio messo a disposizione dal Comune di Cisterna nel Polo dell’ex area Nalco in via delle Provincie. Prima di lasciare Cisterna è stato ricevuto nel Palazzo dei Servizi di via Zanella dove ha ringraziato la comunità di Cisterna per la grande solidarietà ricevuta.

“Volendo interpretare – spiega il primo cittadino di Cisterna Mantini – il desiderio della nostra comunità di dimostrare vicinanza e solidarietà, infatti, dopo la morte di Satnam è stato attivato un conto corrente per la raccolta fondi da destinare ai suoi familiari. Ad Amritpal Singh sono stati consegnati 5.170,00 euro frutto di donazioni ed erogazioni liberali, tracciate sul conto corrente comunale. L’alloggio in via delle Province sarà messo a disposizione di tutti coloro che ne avranno bisogno per diventare una “Casa dell’Accoglienza”.