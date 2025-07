Disagi nella scuola materna di Cori, il Comune fa chiarezza

Dopo la diffusione di alcune foto sui social network riguardanti la scuola materna di Cori, l’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario intervenire per chiarire la situazione e rassicurare la comunità. Le immagini, che hanno suscitato preoccupazione tra i cittadini, mostrano le piattabande degli infissi cadute e alcuni ambienti in fase di lavori di ristrutturazione, e proprio su questo l’ente ha voluto far chiarezza.

“Le foto in questione – si legge nella nota diffusa dal Comune di Cori – sono state scattate dopo che i Vigili del Fuoco avevano effettuato un sopralluogo e avevano eseguito interventi di martellatura. In particolare, sono state pubblicate immagini di lavori in corso su alcune stanze, tra cui bagni e ambienti chiusi, che sono stati oggetto di interventi programmati dall’ufficio tecnico comunale. Questi lavori prevedono il rifacimento delle piattabande, dei servizi sanitari e dell’intonaco di alcune stanze, tutte azioni già preventivate e che, ribadiamo, non hanno mai messo in pericolo nessuno poiché quegli ambienti non sono mai stati utilizzati da bambini o personale scolastico”.

L’Amministrazione ha voluto sottolineare inoltre che la maggior parte del plesso si trova in buone condizioni e che le immagini pubblicate rappresentano solo una parte dei lavori in corso, senza alcuna ripercussione sulla sicurezza degli ambienti ancora in uso.

“L’obiettivo di questa comunicazione – continua la nota – è smorzare ogni allarme ingiustificato e chiarire che si tratta di interventi di manutenzione programmata, necessari per garantire ambienti più sicuri e funzionali. La collaborazione con le autorità competenti, in particolare con i Vigili del Fuoco, è costante e si sta lavorando congiuntamente per restituire al più presto la scuola alla piena funzionalità. L’Amministrazione comunale ribadisce il suo impegno nel rispondere alle esigenze della comunità e nel garantire la sicurezza dei bambini e del personale scolastico. Si invita, quindi, a evitare strumentalizzazioni e a diffondere informazioni corrette, evitando di alimentare allarmismi che non trovano fondamento nella realtà dei fatti. Come sempre, l’amministrazione si impegna a lavorare con trasparenza e responsabilità, certi che chi agisce con malafede non otterrà altro che confusione e divisioni. La priorità resta il benessere della comunità e la tutela della scuola”.