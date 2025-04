Discarica abusiva a Ventotene: 10 metri cubi di rifiuti abbandonati

È stata scoperta una discarica abusiva a cielo aperto all’interno dell’area dell’Ex Campo di Calcio, nei pressi del Memoriale del Confino, un luogo di grande valore storico legato alla Seconda Guerra Mondiale. L’area, che ospitava circa 10 metri cubi di rifiuti di vario genere, è stata sottoposta a sequestro per consentire le verifiche necessarie.

Le indagini sono in corso per individuare eventuali responsabili e per determinare le responsabilità dell’Ente locale in relazione all’abbandono incontrollato di rifiuti, come previsto dal Codice dell’Ambiente (art. 256, D.Lgs 152/2006).