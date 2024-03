Discarica abusiva ad Olmobello: denunciato il responsabile

Una distesa di rifiuti di vario genere ha invaso il tranquillo borgo storico di Olmobello, tra mobili, materassi, e sacchi di plastica, creando un grave problema ambientale. Grazie all’intervento del Comando della Polizia Locale di Corso della Repubblica, tramite l’unità specializzata in polizia ambientale, gli autori di questo gesto irresponsabile sono stati individuati.

L’indagine condotta in circa due mesi ha permesso di risalire al sito di provenienza dei rifiuti e alle persone responsabili, culminando con l’identificazione del presunto autore dell’abbandono, residente a Latina. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di rifiuti e nei prossimi giorni saranno adottati provvedimenti per la rimozione dei rifiuti stessi.

La Polizia Locale sottolinea l’importanza di segnalare ogni episodio simile al fine di pianificare controlli mirati. Dal 10 ottobre 2023, l’abbandono di rifiuti è considerato un reato penale, punibile con un’ammenda fino a 10.000 euro e l’obbligo di rimuovere i rifiuti. È inoltre fondamentale ricordare che il produttore iniziale del rifiuto è sempre responsabile della sua corretta gestione, e chi affida rifiuti a soggetti non autorizzati è considerato corresponsabile.

Il Comando della Polizia Locale, sotto la guida del Comandante Raoul De Michelis, ribadisce il suo impegno nella salvaguardia del territorio e nel contrasto dei reati ambientali, garantendo un ambiente sano e vivibile per tutti i cittadini.