Discarica di Borgo San Michele, i comitati del “No” incontrano Coletta e Medici

LATINA – Nei prossimi giorni i comitati del “No alla discarica” incontreranno Coletta e Medici, gli interlocutori principali di questa storia. Chiedono il confronto con le istituzioni, mentre vengono chiamati a gran voce dalle altre componenti politiche e sociali del territorio.

In ordine di tempo stamattina si è tenuta la seconda protesta per dire no allo stoccaggio dei rifiuti inerti a Borgo San Michele. Una perifrasi che ai residenti e non solo suona esclusivamente come discarica. Hanno scelto stavolta il sito indicato per la realizzazione dell’impianto, un area di 24 ettari circa lungo la Migliara 45.

Con loro in questo caso c’erano i quadri territoriali di Fratelli d’Italia. Pur non scegliendo colori, i residenti riuniti nei vari comitati ascoltano ogni interlocutore che dimostra interesse alla causa. Dai partiti ai sindacati, associazioni. L’importante è fare fronte comune.

Rispetto a venerdì sera, sono stati molti di più a rispondere all’appello. Un po’ perché di domenica, un po’ perché tastare direttamente quel terreno così familiare e così vicino alla vita di ogni giorno rappresenta ben altro impatto.

C’è grossa preoccupazione, non solo dei residenti. Ansia per i lavoratori della Plasmon, che produce con l’acqua del sottosuolo di quella zona, preoccupazione per l’indotto, l’economia del territorio circostante, vedi i pescatori, i supermercati lungo la Pontina nel tratto interessato.

Domani inizierà un’altra settimana intensa, zeppa di appuntamenti e di confronti. Mercoledì 3 febbraio alle 15.30 si terrà la Consulta dei Borghi direttamente presso la sede della Provincia di Latina con il presidente Carlo Medici e dalle 18.30 sit in Piazza del Popolo, insieme alla LIF Laboratorio Identità Futuro e Generazione per Latina.

Lo slogan della manifestazione è “Diritto alla salute, diritto al futuro”. Il 5 febbraio è in programma una call delle delegazioni dei comitati con il sindaco di Latina Damiano Coletta. Sabato 6 febbraio è previsto alle 16.30 un incontro tra comitati a Borgo San Donato.