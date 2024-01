Disfatta in Lucania, il Potenza batte il Latina 2-0

È una disfatta totale la prestazione del Latina Calcio 1932 in terra lucana. Al “Viviani” di Potenza passano i padroni di casa che si avvicinano alla zona playoff. Per i nerazzurri, secondo stop senza reti all’attivo e una classifica che inizia veramente preoccupare l’ambiente, con i tifosi scatenati negativamente sui social già dopo solo pochi minuti dal fischio finale.

LA CRONACA

Padroni di casa che si schierano con Alastra in porta e la formazione annunciata alla vigilia con l’attacco rebus: la spunta Volpe su Di Grazia, alla seconda panchina consecutiva, e soprattutto Caturano: la punta torna dal 1′ a discapito di Rossetti, autore di una tripletta nell’ultima sfida.

Tra gli ospiti, Bertini confermato tra i pali così come De Santis e Rocchi in difesa: Cortinovis vince il ballottaggio con Di Renzo, così come Di Livio a centrocampo con Crecco. I dubbi maggiori sono stati sciolti davanti: con Fella ci sarà Mastroianni e non Jallow.

Non altissimi i ritmi in avvio, a causa anche della breve sospensione per lo scontro fortuito tra i due atleti.

Al 16’ il primo episodio della gara, Mastroianni fa cenno alla panchina di non riuscire a proseguire la sua gara, entra Fabrizi che non riuscirà mai veramente ad entrare in gara.

Al 26’ la sblocca il Potenza con Candellori. Sbraga illumina il cielo con un’apertura visionaria per Hadziosmanovic, palla per Saporiti che crossa al centro: bravo Candellori a colpire e a sbloccare l’incontro per i lucani.

Un Latina che cede psicologicamente e sparisce dal campo già dal gol di Candellori, incapace di imbastire manovre pericolose e di tirare verso lo specchio di Alastra.

Sarà questa la trama del secondo tempo che sarà costellato di ancora tre docce fredde per i nerazzurri, fra le quali i cambi forzati di Riccardi e Fella, oltre al gol del raddoppio di Maddaloni al 54’. Cross tagliato di uno dei vari ex di giornata Schiattarella che trova la traiettoria giusta, su cui si fionda il centrale: bel gol del difensore, scattato sul filo del fuorigioco.

Il Latina sembra avere qualcosa in più nell’ultima fase di gioco ma la differenza di due gol e la stanchezza non regalano certo morale, facendo terminare in cocente sconfitta la gara del Viviani per il Latina.

IL TABELLINO

Potenza 2 – 0 Latina Calcio 1932

Potenza (3-5-2): Alastra, Maddaloni, Armini, Caturano (71’ Di Grazia), Sbraga, Pace, Schiattarella (80’ Steffe), Saporiti (80’ Laaribi); Volpe (71’ Rossetti), Candellori, Hadziosmanovic (51’ Gyamfi,). A disposizione: Cucchietti, Galiano, Monaco, Verrengia, Gagliano, Hristov. Allenatore: Marchionni.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Bertini, Ercolano, Di Livio, Cittadino (61’ Jallow), Mastroianni (16’ Fabrizi), Riccardi (46’ Perseu), Fella (46’ Crecco), De Santis, Del Sole, Rocchi, Cortinovis. A disposizione: Vona, Gallo, Rozzi, Polletta, Di Renzo. Allenatore: Di Donato.

Arbitro dell’incontro: Abdoulagye Drop di Treviglio.

Assistenti: Francesco Romano di Isernia e Andrea Barcherini di Terni.

Quarto Ufficiale: Gennaro Decimo di Napoli.

Marcatori: 25’ Candellori (P), 53’ Maddaloni (P)

Ammoniti: 20’ Di Livio (L), 41’ Cittadino (L), 48’ Maddaloni (P), 83’ Rocchi (L)

Recuperi: 3’ pt. 4’ st.

Angoli: Potenza 4 Latina Calcio 1932 5

Spettatori totali 1952