Disinfestazione zanzare a Cisterna: scatta il piano notturno

Prosegue senza sosta il piano di contrasto alla proliferazione delle zanzare sul territorio comunale. Come da calendario mensile, la macchina della disinfestazione è pronta a ripartire per un nuovo round di interventi mirati, divisi tra prevenzione e azione diretta.

L’appuntamento è fissato per la notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio, quando la ditta incaricata entrerà in azione su due fronti distinti: l’intervento larvicida e quello adulticida.

Il primo step riguarderà la disinfestazione larvicida, che colpirà capillarmente tombini e caditoie di tutto il territorio comunale. L’obiettivo è bloccare sul nascere la schiusa delle uova nei ristagni d’acqua. Per questa specifica operazione non è prevista alcuna prescrizione per i cittadini, che potranno svolgere le proprie attività in totale serenità.

Discorso diverso, invece, per le zone periferiche, dove entrerà in funzione il mezzo atomizzatore per l’abbattimento degli esemplari adulti tramite un prodotto a bassa tossicità.

In questo caso, in via del tutto precauzionale, i residenti delle zone interessate sono invitati a seguire alcune semplici regole durante la notte del trattamento.

Le zone interessate:

Le Castella, Doganella, Collina dei Pini, Piano Rosso, Sant’Ilario, Castelverde, Borgo Flora, Cerciabella, Prato Cesarino, Olmobello, Colle Marcaccio, Isolabella, 17 Rubbia.