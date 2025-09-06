Disperso nei boschi di Rieti: ritrovato l’84enne di Terracina

Si è conclusa con un sospiro di sollievo la vicenda di Cesare Marchetti, 84 anni, originario di Terracina. L’anziano era scomparso giovedì mattina durante una passeggiata nei castagneti di Santa Lucia, a Pescorocchiano (Rieti), e da allora di lui non si avevano più notizie.

Dopo oltre due giorni e notti all’addiaccio, senza acqua né cibo e con temperature rigide, è stato individuato oggi da un cercatore di funghi in una zona impervia al confine con l’Aquilano. A causa di una caduta avrebbe riportato la frattura del bacino, ma le sue condizioni sono state giudicate nel complesso buone.

A raggiungerlo per primi sono stati i Carabinieri di Pescorocchiano, impegnati insieme a Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Protezione Civile e decine di volontari in una vasta operazione che ha visto l’impiego anche di elicotteri, droni e cani molecolari.

Trasportato all’ospedale De Lellis, Marchetti è stato affidato alle cure dei sanitari. Le autorità hanno ringraziato i cittadini e le forze impegnate nelle ricerche, sottolineando come la collaborazione abbia permesso di riportare a casa vivo l’84enne terracinese.