Disperso sul Semprevisa, recuperato dai Vigili del Fuoco

Sono stati attimi di paura e di sconforto per una uomo che, nel mentre effettuava un escursione sul Monte Semprevisa, ha perso l’orientamento. Per il 67enne, residente ad Aprilia, si è reso necessario l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco, proveniente dal Reparto Volo di Roma, che dopo un breve giro di ricerca lo ha individuato e portato in una nota sicura.

L’uomo un pò disidratato ma comunque in buone condizioni di salute, è stato affidato ai sanitari del 118.