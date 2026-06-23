Disservizi idrici a Cisterna, il sindaco scrive ad Acqualatina

Un sollecito formale e urgente per fermare un disservizio che sta mettendo a dura prova la quotidianità di centinaia di famiglie. Il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, ha preso posizione contro Acqualatina S.p.A., inviando una nota ufficiale alla società per denunciare la grave e persistente carenza di pressione idrica che sta colpendo il centro urbano e diverse aree limitrofe della città. Il problema non è nuovo ed era già stato segnalato nelle scorse settimane attraverso i canali ufficiali, ma la situazione non è migliorata. La drastica riduzione del flusso dell’acqua sta compromettendo i livelli igienico-sanitari minimi e la qualità della vita dei residenti, creando forti disagi in particolare ad anziani e bambini.

Molti cittadini si trovano nell’impossibilità di svolgere le più normali attività quotidiane, dalla cura della persona fino all’utilizzo di elettrodomestici essenziali come caldaie, lavatrici e lavastoviglie, che senza una pressione adeguata smettono di funzionare. Il primo cittadino ha espresso senza mezzi termini il malcontento della comunità, ricordando i doveri dell’azienda nei confronti degli utenti. “L’acqua costituisce un bene pubblico essenziale – ha dichiarato il sindaco Valentino Mantini –, i cittadini adempiono regolarmente al pagamento del servizio ed il prolungarsi di questa situazione è del tutto inaccettabile”.

Di fronte a questo scenario, l’Amministrazione comunale ha chiesto ad Acqualatina un intervento immediato strutturato su tre fronti ben precisi. In primo luogo, la società dovrà avviare verifiche tecniche istantanee sulla rete idrica per individuare le cause esatte del calo di pressione. Parallelamente, dovranno partire i lavori di manutenzione necessari a ripristinare il regolare flusso dell’acqua. Infine, il sindaco ha preteso un riscontro dettagliato in merito alle azioni che l’azienda intende intraprendere, con l’indicazione chiara delle tempistiche di risoluzione. La linea del Comune resta di massima fermezza per garantire che i disagi finiscano il prima possibile. “Monitoreremo da vicino l’evolversi della situazione – ha concluso il sindaco – a tutela dei diritti e della salute di tutti gli utenti della comunità di Cisterna”.