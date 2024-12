Rosita Nervino non è più l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Formia. Non ha condiviso le scelte di riduzione dei fondi ai centri diurni del posto e per questo motivo è stata licenziata dal sindaco Gianluca Taddeo.

Come riportato dal sito web di Latina Oggi, l’ormai ex assessore non avrebbe accettato la scelta messa in campo dall’Amministrazione. Una scelta che aveva creato dissidi e proteste sopratutto tra le famiglie, che nei giorni scorsi avevano anche organizzato anche un sit-in.