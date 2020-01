Divertimento e piazza blindata con Lillo e Greg. Appuntamenti fino alla Befana

Notte di musica e divertimento quella appena trascorsa con lo spettacolo di Lillo e Greg in piazza del Popolo a Latina. Il duo ha ripercorso i loro successi con la band Latte e i suoi derivati.

Il tutto in una piazza blindata, con pochi accessi consentiti, per garantire la sicurezza di tutti. Controllate anche le borse delle persone che hanno deciso di festeggiare il Capodanno in piazza.

Qualcuno ha anche rispettato il divieto dei botti all’interno della Circonvallazione, andando ad esplodere piccoli petardi poco dopo il palazzo M. Tante le persone in piazza, complici anche le temperature non troppo basse. Il picco di freddo è infatti passato e per i prossimi giorni dovrebbe restare il sereno.

Diversi ancora gli appuntamenti fino all’Epifania. Il 4 gennaio dalle 10 alle 16.30: giochi di piazza, laboratori vari nel quartiere Q4 a cura dell’associazione ‘Camera del mezzogiorno’ insieme ad altre associazioni. Alle 16 lo spettacolo Supermagic nella ztl.

Il 5 gennaio alle 10 è la volta del concerto di Natale a cura dell’associazione Tre mamme per amiche presso Il museo Cambellotti. Alle 18: tradizionale Befana dei Vigili del fuoco in piazza del Popolo.

Alle 18: il film ‘Angry Birds’ di Thurop Van Orman (associazione Nova Urbs) presso l’ex cinema Enal di Latina Scalo. Alle21: La Pasquella – concerto dei Canusia a cura dell’associazione ‘Saturnia Aps’ presso l’ex cinema Enal Di Latina Scalo.

Il 6 gennaio alle 16: la Befana in piazza del popolo e ztl. Alle 18 infine La Befana – Festa Del Quartiere a cura dell’associazione Insieme per Latina Scalo presso l’ex cinema Enal di Latina Scalo.

