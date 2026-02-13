Documenti falsi e beni sequestrati: condanna definitiva, 47enne ai domiciliari

A Cisterna di Latina un uomo di 47 anni dovrà scontare un anno, undici mesi e ventotto giorni di reclusione per reati legati alla fabbricazione di documenti di identificazione falsi, alla violazione di sigilli e alla sottrazione di beni sottoposti a sequestro.

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale Ordinario di Latina ed eseguito dai Carabinieri della Stazione di Latina Borgo Podgora. I fatti contestati risalgono a un arco temporale compreso tra il 2011 e il 2018 e sono stati commessi nelle province di Latina, Ravenna e Cuneo.

Al centro della vicenda giudiziaria c’è in particolare la produzione di documenti di identificazione falsi, un reato che incide direttamente sulla sicurezza e sull’affidabilità dei sistemi di controllo. A questo si aggiungono la violazione di sigilli – quindi l’elusione di provvedimenti restrittivi già adottati dall’autorità – e la sottrazione di beni sequestrati, ulteriore elemento che aggrava il quadro.

L’uomo, già noto alle forze di polizia, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, dove sconterà la pena a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Una vicenda che riporta l’attenzione sulla rilevanza dei reati documentali e sul percorso giudiziario che, a distanza di anni dai fatti, ha condotto alla condanna definitiva.