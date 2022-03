Documento di programmazione e bilancio di previsione nell’ultimo Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale si è aperto con un minuto di silenzio in segno di vicinanza alla popolazione ucraina e di solidarietà alle vittime della guerra la seduta odierna del Consiglio provinciale. Consiglio al quale ha partecipato per la prima volta il nuovo Segretario generale Ferdinando Guarracino.

Il Presidente Stefanelli nell’illustrare il Documento di programmazione unica 2022-2024 ha ribadito gli obiettivi strategici dei prossimi anni vale a dire il ruolo della Provincia quale ente di area vasta; le politiche di sviluppo per il personale e il potenziamento dell’organico per consentire una migliore gestione delle risorse finanziarie in arrivo; la digitalizzazione dell’ente peraltro già iniziata con il nuovo sito operativo da oggi.

Si è poi passato all’esame del documento correlato contenente il Bilancio di previsione 2022-2024. Il totale ammonta a 139 milioni di euro di cui 49 destinati a investimenti per strade e scuole; oltre 10 milioni per spese di personale, quasi 5 milioni per ambiente e pianificazione e altri 5 per la formazione professionale. Dagli introiti dell’ente escono oltre 23 milioni di euro da restituire allo Stato centrale, “risorse – ha ricordato Stefanelli – che ci vengono sottratte e penalizzano la nostra capacità di investire”.

I punti all’ordine del giorno sono stati discussi e approvati all’unanimità: anche i gruppi consiliari di opposizione – Fratelli d’Italia e Lega – hanno infatti condiviso entrambi i documenti di programmazione esprimendo il loro voto favorevole.