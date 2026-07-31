Doganella di Ninfa, al via fino al 9 agosto la festa patronale

Da oggi fino al 9 agosto torna la festa patronale di Doganella di Ninfa, con serate all’insegna della musica, del buon cibo e della comunità, organizzata dal Comitato Parrocchiale Santa Maria Assunta con il patrocinio del Comune di Sermoneta e del Comune di Cisterna.

Tra gli appuntamenti, oltre al programma religioso, sono previste serate danzanti con orchestre spettacolo all’insegna dell’allegria e della socialità. Ogni sera è previsto un menù diverso della tradizione culinaria locale, preparato dallo stand gastronomico. L’evento è amato ed apprezzato non solo dai residenti della borgata, stretta tra i Comuni di Cisterna e Sermoneta, ma anche dalle città limitrofe.

Da non perdere le serate con il liscio (da Tony Gullo ad Armonia Dance, I Romantici del Liscio, la banda del cuore, le meteore, le stelle del Liscio, I Maracaibo, I Domino, Valentina Urbani) e lo spettacolo de “La signora Gilda” (3 agosto). Sabato 8 agosto alle 18 solenne processione in onore di Santa Maria Assunta accompagnata dalla banda musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta. Tutte le serate sono a ingresso gratuito.