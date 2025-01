Doganella di Ninfa celebra la polenta: appuntamento domenica 19 gennaio

La tradizione della polenta torna protagonista domenica 19 gennaio nella borgata rurale di Doganella di Ninfa, tra Sermoneta e Cisterna. La giornata, organizzata dal comitato parrocchiale con il patrocinio dei Comuni di Sermoneta e Cisterna, unirà riti religiosi e convivialità.

Si comincerà alle ore 6 con la preparazione della polenta nel piazzale della chiesa di Santa Maria Assunta, in via Ninfina. Alle 9:30 partirà la tradizionale processione dei trattori per le vie del borgo, mentre alle 10:50 la statua del patrono verrà portata in chiesa per la messa. Subito dopo inizierà la distribuzione della polenta con sugo di salsicce, il cui ricavato sarà destinato a opere parrocchiali e beneficenza. La festa prevede circa mille posti al coperto, garantendo la riuscita anche in caso di pioggia.

Le origini della sagra risalgono alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con documenti fotografici già nel 1954. Negli anni, la celebrazione ha acquisito una forte componente religiosa, come la processione del patrono nelle campagne, accompagnata dai trattori, simbolo della protezione divina su campi e animali.

Sempre il 19 gennaio, la polenta sarà celebrata anche nel centro storico di Sermoneta, dove l’associazione Festeggiamenti Centro Storico organizza una sagra con il supporto dell’amministrazione comunale. Un servizio navetta, attivo dalle ore 12 dal mercato settimanale di Monticchio, faciliterà l’afflusso dei partecipanti.