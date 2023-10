Doganella, folle rissa nel match U19: arrivano le squalifiche fiume

Sanzioni esemplari per i calciatori che sabato scorso, a Doganella, si sono resi protagonisti della maxi rissa al termine della gara del campionato Under 19 provinciale tra i padroni di casa e La Setina. Rissa che ha portato a 5 giocatori di Sezze feriti. Sul caso si è pronunciata intanto la Figc: l’organo decisionale del Cr Lazio ha comminato l’ammenda pecuniaria per entrambe le società. Di 200 euro al Doganella “Per responsabilità ai sensi dell’art. 6, comma 2 CGS per la condotta violenta di un proprio tesserato nei confronti dell’arbitro in quanto subiva, a fine gara, una aggressione da parte di un calciatore della ASR

Doganella Calcio 2004 che gli provocava un trauma cervicale giudicato guaribile in 4 giorni s.c. dal Pronto Soccorso; nonché per responsabilità ai sensi dell’art. 6, comma 3 CGS per condotta violenta ed antisportiva dei propri sostenitori che venivano a contatto con i sostenitori della squadra avversaria e per aver forzato il cancello della tribuna che dà sul terreno di giuoco, consentendo ad alcuni di essi di entrarvi e di raggiungere l’arbitro, spingerlo ed offenderlo. (ammenda ridotta tenuto conto del fatto che tutti i dirigenti e allenatori di entrambe le società hanno tentato di far cessare la rissa tra i calciatori)

Di 100 euro per La Setina “Per responsabilità ai sensi dell’art. 6, comma 3 CGS per condotta violenta ed antisportiva dei propri sostenitori che venivano a contatto con i sostenitori della squadra avversaria (ammenda ridotta tenuto conto del fatto che tutti i dirigenti e allenatori di entrambe le società hanno tentato di far cessare la rissa tra i calciatori).

Squalifica fiume per Giuseppe Casoria del Doganella, fermato fino al 2027 per aver colpito l’arbitro con uno schiaffo provocandogli un trauma cervicale. Squalifica per sei gare per Riccardo Iacobucci, cinque per Mattia Cordi e Daniele Finotti, quattro gare per Matteo Coccia, tre per Gabriele Del Prete (tutti del Doganella) e per i ragazzi de La Setina Andrea Franciscotti, Alessandro Ulisse (4 gare), Riccardo Zaccheo (3 gare). Tutti a vario titolo e in diverse modalità hanno partecipato alla furibonda rissa che si è scatenata dopo il calcio di rigore.