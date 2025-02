Doganella, terreno agricolo adibito a discarica: denunciato il proprietario

Sono state le diverse segnalazioni da parte di alcuni cittadini a portare gli agenti della Polizia Locale di Cisterna in un terreno agricolo nella zona di Doganella di Ninfa. E’ lì che gli uomini del comandante Raoul De Michelis hanno rinvenuto un cumulo di sacchi di plastica contenenti rifiuti speciali non pericolosi, tra cui vetro, carta e cartone abbandonati a terra senza alcuna preoccupazione.

I poliziotti, dopo aver sequestrato l’area, hanno denunciato il proprietario del terreno. Per lui l’accusa è quella di aver realizzato un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi e per non aver osservato la disciplina regionale sulle acque di dilavamento e prima pioggia.

“Come in questo caso – sottolinea il Comandante della Polizia Locale Raoul De Michelis – appare sostanziale la collaborazione dei cittadini che, grazie alle loro segnalazioni, forniscono un aiuto insostituibile alle forze dell’ordine impegnate sul territorio. L’invito è quindi quello di continuare ad indicare agli enti preposti ogni situazione meritevole di attenzione, ovvero circostanze che potrebbero deteriorare il territorio. Il Comando di Polizia Locale – conclude – continuerà a vigilare e a contrastare i reati ambientali, garantendo la tutela del territorio e della salute pubblica”.