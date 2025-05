Doganella, torna la Sagra della Pecora con la 21esima edizione

A Doganella di Ninfa, questa domenica, come ogni anno, torna la tradizionale Sagra della Pecora con la 21esima edizione.

La sagra è organizzata dal Comitato Parrocchiale Doganella di Ninfa per la giornata di domenica 25 maggio 2025 e l’appuntamento è presso la Parrocchia S.Maria Assunta di Doganella, in via Ninfina.

Alle ore 12.30 la prelibata pietanza – preparata sin dalle prime ore del giorno, visto il tempo necessario per la cottura – sarà servita al pubblico. Verranno inoltre preparati maccheroni al sugo di pecora, arrosticini di pecora, pecora al sugo, panini con prosciutto e piatto rustico. Alle 18 la santa messa. Tutto il ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali.

Questa sagra ha preso spunto dalle numerose attività di pastorizia presenti nella borgata e ha visto aumentare di anno in anno i visitatori che hanno degustato il piatto tipico. Anche quest’anno si potrà contare su circa 1000 posti al coperto in caso di avverse condizioni meteo.