Dojo Shibumi Karate, dodici medaglie al Campionato Regionale

Il Dojo Shibumi Karate dei maestri Luisa Frighi e Ivan Rosa ha conquistato ben dodici medaglie al Campionato Regionale Fesik Lazio Abbruzzo. Gli atleti hanno partecipato a Rag/Cad/Jun/Sen/Veterani, gara di kumite individuale e a squadre maschile e femminile presso il Palazzetto dello Sport di Riano domenica 10 marzo scorso.

Il kumite è una delle tre componenti fondamentali del Karate e consiste in un combattimento, utilizzando le tecniche della disciplina con un avversario.

Frighi e Rosa hanno commentato: “Siamo molto orgogliosi della maturità dimostrata dai ragazzi, sia dal lato tecnico che da quello umano. Li abbiamo visti cresciuti rispetto allo scorso anno, sicuri di sé e capaci di gestire la situazione in maniera lucida e tattica. I risultati non sono mancati”.

Dodici le medaglie riportate a casa dalla squadra del dojo di Via dei Romani.

“Quest’ottima prestazione – concludono i maestri – ci darà la carica per il prossimo appuntamento, il campionato nazionale previsto per il 5-6-7 Aprile a Montecatini Terme”.

IL MEDAGLIERE DELLO SHIBUMI KARATE

Medaglia d’oro per Claudia Gravina, Andrea Denaro e Helena Scigliano

Medaglia d’argento per Chiara De Gasperis ed Elena Teresa Trifan

Medaglia di bronzo per Lorenzo Riccioli, Gioele Testana, Ludovica Bove, Jacopo Iannace, Andrea Calabrese, Filippo De Gasperis e Gabriele Scigliano.