Dolore vertebrale: approccio multidisciplinare a Latina

Sabato prossimo, 28 febbraio, alle ore 9.00, la Sala Conferenze dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina ospiterà un corso ECM dedicato al dolore vertebrale, una delle condizioni più diffuse e invalidanti della nostra epoca. L’iniziativa, promossa dall’OMCeO di Latina, nasce con l’obiettivo di mettere a confronto i professionisti della salute che ogni giorno si occupano di questa problematica, per migliorare la collaborazione tra ospedale e territorio e costruire percorsi di cura più condivisi ed efficaci. Responsabili scientifici dell’evento saranno il dottor Ermanno Notarianni e il dottor Giuseppe Pelle, che guideranno i lavori puntando su un dialogo basato sia sulle più recenti evidenze scientifiche sia sull’esperienza maturata nel contesto locale.

Il dolore vertebrale rappresenta una delle principali cause di disabilità. Nei Paesi occidentali si stima che ogni anno il 5% degli adulti soffra di un episodio di rachialgia acuta, mentre nell’arco della vita fino all’80% delle persone ne sperimenta almeno uno. In una percentuale compresa tra il 15% e il 20% dei casi, il dolore tende a cronicizzarsi, con un impatto significativo sulla qualità della vita, sul lavoro e sull’equilibrio familiare. Non si tratta solo di un problema clinico, ma anche sociale ed economico. Le modalità di diagnosi e trattamento, infatti, non sono sempre uniformi: accanto a terapie supportate da solide prove scientifiche convivono approcci legati all’esperienza personale o alle tendenze del momento. Da qui la necessità di creare un terreno comune di confronto, per garantire appropriatezza, continuità assistenziale e qualità delle cure.