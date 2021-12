Domani 18 dicembre, 89° anniversario dell’inaugurazione di Latina 

Sabato 18 dicembre ricorre l’89° anniversario dell’inaugurazione della città di Latina, già Littoria.

A partire dalle 9.30 si svolgerà il tradizionale corteo con partenza da Piazza del Popolo e arrivo in Piazza del Quadrato dove il Sindaco Damiano Coletta deporrà una corona d’alloro davanti al Monumento al Bonificatore, alla presenza delle massime autorità cittadine.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Latina. Alle 12, sempre nell’ambito delle celebrazioni per l’89° anniversario di Latina, all’interno della Sala “Enzo De Pasquale” si svolgerà la conferenza di presentazione dell’inventario online dell’archivio storico comunale, una iniziativa curata dall’Archivio di Stato di Latina in collaborazione con il Comune.

Saranno presenti il Sindaco Damiano Coletta, la Direttrice dell’Archivio di Stato Marilena Giovannelli e l’Assessora a Pubblica Istruzione, Politiche Culturali, Servizi Demografici, Statistici ed Elettorali Laura Pazienti.