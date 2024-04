Domani al Circolo Cittadino Gianluca Atlante e il suo libro su Vincenzo D’Amico

“O’Rey di Piazza Roma”, l’unico grande numero dieci della storia del nostro calcio a non aver messo d’accordo il proprio talento con l’azzurro della Nazionale. L’oratorio salesiano a Latina, la sua città, la Lazio, l’infortunio al ginocchio, lo scudetto a diciannove anni con una squadra dannata, il viaggio lampo a Torino, sponda granata, il ritorno al capezzale di una Lazio in balia di mari agitati. I due gol in un derby impari, i tre al Varese per evitare la serie C, l’amore per Simona, compagna dell’ultimo viaggio dal Portogallo in Paradiso. La famiglia, il fratello Rosario e i figli Matteo e Nicolò. La storia di un uomo, di una leggenda, di un capitano nei momenti difficili. Il romanzo di un calciatore d’altri tempi. Prefazione di Bruno Giordano. Postfazione di Italo Cucci.