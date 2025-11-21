Domani al D’Annunzio di Latina il “Macbeth” di Daniele Pecci

Domani, sabato 22 novembre 2025 alle ore 21:00 il Comune di Latina – Assessorato alla Cultura – e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC e Regione Lazio, presentano al Teatro Comunale Gabriele D’Annunzio Macbeth, con Daniele Pecci e Sandra Toffolatti. Le scene sono firmate da Carmelo Giammello, i costumi da Alessandro Lai, le musiche originali da Patrizio Maria D’Artista. La regia è dello stesso Daniele Pecci.

Lo spettacolo rientra nella stagione di prosa 2025/2026 “Liberi di scegliere”.

Considerata una delle tragedie più celebri e inquietanti di Shakespeare, Macbeth esplora gli effetti devastanti della sete di potere, scavando negli abissi psicologici dei suoi protagonisti. Nelle sue note di regia, Daniele Pecci – alla sua seconda prova shakespeariana dopo Amleto – racconta il cuore del suo lavoro: “Ciò che è fatto, non si può disfare”, una frase che diventa il punto di non ritorno del protagonista.

La messa in scena, costruita come un viaggio mentale tra sogno, incubo e stati di coscienza alterati, attraversa paesaggi metafisici, tramonti di sangue e visioni distorte. Un’indagine teatrale sulla natura omicida dell’uomo che Pecci affronta sia come regista che come interprete.

Info utili

Teatro Comunale D’Annunzio

Viale Umberto I, 43 — Latina

Botteghino

Martedì e giovedì: 14.30–18.30

Mercoledì e venerdì: 9.30–13.30

Sabato: 16.00–19.00

Giorni di spettacolo: 10.00–13.00 e da 2 ore prima dell’evento

Biglietti online: ticketone.it

Info: 0773 652642 — teatrodannunziolatina@gmail.com

BIGLIETTI

Platea

Intero € 27,00 + d.p. | Ridotto over 65 € 25,00 + d.p. | Promo abbonati € 23,00 + d.p.

Palchi platea, I Galleria, Palchi galleria I ordine

Intero € 25,00 + d.p. | Ridotto over 65 € 23,00 + d.p. | Promo abbonati € 21,00 + d.p. | Under 35 € 17,00 + d.p.

II Galleria, Palchi galleria II ordine

Intero € 22,00 + d.p. | Ridotto over 65 € 20,00 + d.p. | Promo abbonati € 18,00 + d.p. | Under 35 € 10,00 + d.p.