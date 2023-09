Domani al Palaboxe di Latina la presentazione del libro “Rocky Marciano”

L’appuntamento è per domani alle ore 19 al PalaBoxe di via Aspromonte a Latina, la presentazione ufficiale del nuovo libro di Dario Ricci dal titolo ‘Rocky Marciano’.

Si parlerà del mito del pugile statunitense di chiari origini italiane, a 100 anni dalla sua nascita. Libro edito dalla casa editrice Lab DFG, che ha organizzato l’evento con la società pugilistica Boxe Latina, lo storico club della provincia pontina, punto di riferimento dal 1956. Lo confermano i risultati ottenuti in ambito nazionale e internazionale.

LA DESCRIZIONE DEL LIBRO

Imbattuto. Imbattibile. È Rocky Marciano (1923-1969), l’unico peso massimo della storia a concludere la sua carriera senza sconfitte: 49 match vinti, di cui 43 per k.o. A cento anni dalla nascita del grande campione americano figlio di emigranti italiani, Dario Ricci ripercorre la sua vita e la sua carriera alla ricerca delle tracce che ancora restano di questo mito. Cosa sopravvive oggi di Marciano? Come viene preservato il suo ricordo? Cosa invece è destinato a perdersi, o si è già perso, nel tempo? E come raccontare oggi un mito dello sport? Un viaggio da Ripa Teatina, piccolo borgo abruzzese da cui a inizio Novecento partì Quirino Marchegiano, futuro padre del campione, a Brockton in Massachusetts, dove nacque Rocco/Rocky; da San Bartolomeo in Galdo, vicino Benevento, da dove era emigrata la madre Pasqualina, fino ad Assisi, oggi capitale della boxe italiana. Senza poi dimenticare il match “virtuale” tra Marciano e Muhammad Ali, che ancora oggi sopravvive online a entrambi. Un viaggio dentro e intorno alla vita, ai luoghi, al mito del “bombardiere di Brockton”.