Domani in piazza a Sonnino l’ultimo saluto a Erica Carroccia

Si svolgeranno domani pomeriggio alle ore 15:00, in Piazza Garibaldi a Sonnino, i funerali di Erica Carroccia, la mamma di 29 anni morta lo scorso 13 maggio all’ospedale Isola Tiberina-Gemelli di Roma, poche ore dopo aver dato alla luce due gemellini. Le esequie della giovane maestra si terranno all’aperto, in luogo pubblico, proprio per permettere la grandissima partecipazione prevista da parte di tutta la comunità lepina, sconvolta da una tragedia ancora incredibile.

La salma della donna partirà domani mattina dall’istituto di Medicina Legale del Verano a Roma, dove è stata allestita la camera ardente, per fare rientro a Sonnino. Al termine della cerimonia in piazza, il corteo funebre accompagnerà Erica al cimitero locale per la sepoltura. Per l’occasione il sindaco, Gianni Carroccia, ha proclamato il lutto cittadino. Le scuole del territorio che svolgono attività nel pomeriggio anticiperanno la chiusura proprio per consentire a cittadini, colleghi e conoscenti di stringersi attorno alla famiglia in questo momento di inconsolabile dolore. Nel frattempo, vanno avanti le indagini della magistratura per chiarire i contorni e le cause del decesso.

In queste ore la famiglia ha rivolto un appello a quanti vorranno ricordare la giovane mamma. I parenti hanno chiesto di effettuare donazioni in favore della Onlus “Nel sorriso di Valeria”, un’associazione nata in memoria di un’altra ragazza del posto scomparsa prematuramente nel 2006. Un gesto di solidarietà per trasformare il dolore in un aiuto concreto a chi opera nel sociale.