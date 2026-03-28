Domani la Mezza Maratona di Latina, come cambia la viabilità in città

In occasione della XXIV edizione della Mezza Maratona di Latina, in programma domani, il Comune ha disposto alcune modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta lungo il percorso della competizione. Dalle ore 8:30 fino alle circa 13:00 sarà istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli nelle strade attraversate dagli atleti.

Il percorso della gara partirà dal Campo CONI e interesserà diverse vie del centro e del lungomare, tra cui:

via Michelangelo Buonarroti

viale XXI Aprile

via Nazario Sauro

via Silvio Pellico

via delle Medaglie d’Oro

piazza della Libertà

via Armando Diaz

piazza del Popolo

via Duca del Mare

piazzale Prampolini

via Volturno

via Garigliano

via Sant’Agostino

via del Lido

via A. Pennacchi

via Lungomare (con giro di boa dopo circa 1,8 km)

È prevista anche una “Family Walk”, una camminata non competitiva che seguirà un percorso più breve nel centro cittadino.

Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata:

in via Michelangelo Buonarroti

su via Lungomare, nel tratto tra Capoportiere e Rio Martino

Il provvedimento sarà valido negli stessi orari della manifestazione. Il transito sarà consentito solo a forze dell’ordine, mezzi di soccorso e veicoli autorizzati. Le limitazioni saranno attive solo per il tempo necessario al passaggio degli atleti. L’amministrazione invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo gli spostamenti durante la mattinata di domenica.