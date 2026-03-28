Domani la Mezza Maratona di Latina, come cambia la viabilità in città

Di
Redazione LatinaCorriere.it
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In occasione della XXIV edizione della Mezza Maratona di Latina, in programma domani, il Comune ha disposto alcune modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta lungo il percorso della competizione. Dalle ore 8:30 fino alle circa 13:00 sarà istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli nelle strade attraversate dagli atleti.

Il percorso della gara partirà dal Campo CONI e interesserà diverse vie del centro e del lungomare, tra cui:

  • via Michelangelo Buonarroti
  • viale XXI Aprile
  • via Nazario Sauro
  • via Silvio Pellico
  • via delle Medaglie d’Oro
  • piazza della Libertà
  • via Armando Diaz
  • piazza del Popolo
  • via Duca del Mare
  • piazzale Prampolini
  • via Volturno
  • via Garigliano
  • via Sant’Agostino
  • via del Lido
  • via A. Pennacchi
  • via Lungomare (con giro di boa dopo circa 1,8 km)

È prevista anche una “Family Walk”, una camminata non competitiva che seguirà un percorso più breve nel centro cittadino.

Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata:

  • in via Michelangelo Buonarroti
  • su via Lungomare, nel tratto tra Capoportiere e Rio Martino

Il provvedimento sarà valido negli stessi orari della manifestazione. Il transito sarà consentito solo a forze dell’ordine, mezzi di soccorso e veicoli autorizzati. Le limitazioni saranno attive solo per il tempo necessario al passaggio degli atleti. L’amministrazione invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo gli spostamenti durante la mattinata di domenica.

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