Domani la Mezza Maratona di Latina, come cambia la viabilità in città

In occasione della XXIV edizione della Mezza Maratona di Latina, in programma domani, il Comune ha disposto alcune modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta lungo il percorso della competizione. Dalle ore 8:30 fino alle circa 13:00 sarà istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli nelle strade attraversate dagli atleti.
Il percorso della gara partirà dal Campo CONI e interesserà diverse vie del centro e del lungomare, tra cui:
- via Michelangelo Buonarroti
- viale XXI Aprile
- via Nazario Sauro
- via Silvio Pellico
- via delle Medaglie d’Oro
- piazza della Libertà
- via Armando Diaz
- piazza del Popolo
- via Duca del Mare
- piazzale Prampolini
- via Volturno
- via Garigliano
- via Sant’Agostino
- via del Lido
- via A. Pennacchi
- via Lungomare (con giro di boa dopo circa 1,8 km)
È prevista anche una “Family Walk”, una camminata non competitiva che seguirà un percorso più breve nel centro cittadino.
Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata:
- in via Michelangelo Buonarroti
- su via Lungomare, nel tratto tra Capoportiere e Rio Martino
Il provvedimento sarà valido negli stessi orari della manifestazione. Il transito sarà consentito solo a forze dell’ordine, mezzi di soccorso e veicoli autorizzati. Le limitazioni saranno attive solo per il tempo necessario al passaggio degli atleti. L’amministrazione invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo gli spostamenti durante la mattinata di domenica.