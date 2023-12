Domani Latina-Sorrento, Di Donato: “Banco di prova importante”

“Un banco di prova molto importante, sapendo che possiamo giocarcela con tutti”.

Così in conferenza stampa il tecnico nerazzurro Daniele Di Donato alla vigilia del match di Serie C Now contro il Sorrento. Di scena la 16ª giornata di campionato al Domenico Francioni, dove domani sera (ore 20.45) il Latina Calcio 1932 scenderà in campo alle ore 20:45 contro la formazione campana.

I rossoneri sono una neopromossa nel Girone C, sono in un periodo periodo di ripresa dopo un brutto inizio e stanno cercando punti fondamentali per la permanenza nella categoria.

Di Donato li ha definiti: “Una squadra propositiva e che gioca bene, sono in ripresa e sarà dura, ma dobbiamo vincere”.

“Dispiace non aver passato il turno in Coppa Italia – facendo un passo indietro a Pescara – perché abbiamo dominato fino al loro gol, così è il calcio”

Alla domanda sul calciomercato imminente Di Donato si è riservato una timida affermazione: “Penso che i ragazzi che ho a disposizione siano qui perché lo meritino, stanno facendo bene. Se ci sarà da intervenire per migliorare e solo per migliorare, lo faremo”.

Si avvicina il giro di boa e tutto l’ambiente vuole continuare a “non” stupire, confermandosi una diretta candidata per il gruppo delle grandi di vetta del Girone C.