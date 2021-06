Domani “Le Cuorimpiadi”: sport e gioco vicini alle donne vittime di violenze

Immaginatevi Giochi Senza Frontiere dove gli atleti o sedicenti tali, si improvviseranno in specialità il lancio del cellulare, la corsa nei sacchi, il salto della rana, la staffetta con la clava tra le ginocchia o la corsa sotto gli ostacoli e i 50 metri all’indietro.

C’è tanto per cui divertirsi ed essere protagonisti di solidarietà alle Cuorimpiadi, in 12 programma domani dalle 9.30 presso il Campo CONI di via Botticelli a Latina.

E’ l’ottava edizione dell’evento solidale organizzato dall’associazione di beneficenza Cuore del Volley.

Quest’anno Cuore del Volley ha deciso di devolvere tutti i proventi della manifestazione al Centro Donna Lilith, una ONLUS che opera sul territorio da oltre trent’anni al fianco delle donne, e dei loro figli e figlie, che vogliono rompere la catena del silenzio sul gravoso tema della violenza, dei maltrattamenti e degli abusi.

Dieci le squadre pronte a sfidarsi, mentre rimane aperta ancora per alcune ore l’asta benefica per contribuire alla causa del Centro Donna Lilith.

Tutte le informazioni sulle pagine ufficiali Facebook ed Instagram di Cuore del Volley.

La conferenza stampa dell’evento, in collaborazione con la Fidal, si è tenuta in via Fratelli Bandiera 34, presso la sede del Centro Donna Lilith. Queste le parole della presidente Francesca Innocenti: “La donazione sarà utilizzata per favorire i percorsi di inclusione e reinclusione socio-lavorativa per le donne vittime di violenza. L’autonomia economica è fondamentale per le donne che intraprendono un percorso di fuoriuscita, avere un lavoro le rende libere da una qualsiasi forma di violenza. Comunichiamo inoltre che all’evento parteciperà anche una squadra formata da attiviste e socie dell’associazione”. Ultimi dettagli da parte dell’organizzazione, come spiega il presidente

Durante la conferenza stampa il presidente dell’associazione Cuore del Volley Vincenzo Annarumma: “Partecipando all’asta benefica ci sono in palio le maglie di grandi campioni dello sport, ma anche domani mattina si può contribuire direttamente con una donazione al Campo Coni”. Nell’occasione una targa di ringraziamento alla Fidal Latina, rappresentata da Simona Mulè: “Siamo soliti sostenere iniziative benefiche da tanti anni e ringrazio il Centro Donna Lilith per il lavoro di prevenzione e contrasto al fenomeno che da oltre trent’anni svolge sul territorio di Latina e provincia”.