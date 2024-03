Domenica al Coni di Latina gli interprovinciali di Pattinaggio corsa

Prenderanno il via domenica prossima 17 Marzo, presso il Pattinodromo Comunale nel Centro Coni di Latina, i Campionati Interprovinciali di Pattinaggio corsa, organizzati dalla ASD Speedy Wheels Latina insieme alla supervisione della Federazione Italiana Sport Rotellistici, con il Patrocinio del Comune di Latina, della Provincia di Latina e del CONI Lazio. E’ uno dei 100 eventi previsti per il 2024 per la celebrazione della “Pontina European Community of Sport 2024” che vede nove Comuni della Provincia di Latina cooperare per un anno sportivo da ricordare.

La kermesse vedrà gareggiare oltre 70 atleti provenienti da tutta la Regione suddivisi nelle varie categorie: Giovanissimi, Esordienti, Ragazzi 12, Ragazzi, Allievi, Junior e Senior e si preannuncia come un evento altamente spettacolare. Le competizioni avranno inizio alle ore 9,00 e si protrarranno fino al tardo pomeriggio. Intorno alle 11.30 si potrà assistere alla corsa dei “primi passi”, i bambini che, non ancora in categoria agonistica, si daranno battaglia per vincere il giro della pista e ancora alla gara dei piccolissimi che farà intenerire tutto il pubblico.

All’evento sarà presente anche Francesca Lollobrigida, campionessa olimpica di pattinaggio su ghiaccio, oltre che pluricampionessa mondiale nel pattinaggio corsa, legata da una grande amicizia con le realtà rotellistiche latinensi.

La presenza di stand gastronomici e momenti d’incontro legati alla velocità su ruote, rendono l’avvenimento imperdibile per tutti, non solo per i tanti appassionati di questo sport.