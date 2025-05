DonatoriNati, appuntamento al Goretti: a donare anche il Questore Vinci

Donare sangue è vita: è questo il messaggio itinerante di DonatoriNati che stamane ha fatto tappa a Latina per una donazione di sangue straordinaria presso l’Ospedale Santa Maria Goretti. Grande accoglienza da parte della direzione strategica e del personale sanitario del nosocomio latinense. Sinergia è la parola fondamentale: per sensibilizzare i giovani, i cittadini, affinché la donazione di sangue non sia occasionale, ma un appuntamento fisso: è questo il messaggio che gli uomini della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco diffondono quotidianamente.

Un gesto di solidarietà che ha visto la partecipazione di tanti giovani. A donare il sangue anche il Questore di Latina Fausto Vinci: “Un gesto importante che testimonia l’impegno della Polizia di Stato a scendere in campo non solo nelle attività istituzionali quotidiane, ma anche attraverso azioni concrete di solidarietà, che contribuiscono a testimoniare l’importanza del nostro motto “esserci sempre. Proprio in tal senso, la Questura di Latina con il supporto prezioso dell’Associazione Donatori nati, proseguirà la campagna di raccolta anche in altre occasioni che saranno organizzate coinvolgendo tutto il personale”

“Tanti gesti di solidarietà possono fondare una cultura, verso il bello, verso il bene verbale, l’unico modo per sentirsi ancora umani sia la solidarietà. Non a parole o con concetti astratti: tanti gesti di solidarietà possono generare una cultura verso il bello e la gentilezza, l’unico modo per sentirsi ancora umani ” –afferma Claudio Saltari Presidente Nazionale DonatoriNati.

Un esempio che ha voluto dare anche il portavoce della questura di Latina Valeria Morelli a testimonianza che le donne in prima linea riescono a dare e fare sempre di piu’.

Un’attenzione crescente per la donazione di sangue viene quotidianamente manifestata dai giovani, stamane a donare il sangue anche un giovane studente di fisioterapia, particolarmente entusiasta del gesto compiuto. Un’organizzazione che parte da lontano grazie all’organizzazione del referente Donatorinati di Latina Daniele Gasperini.