Donazione di organi, Zappone: “Sinergia tra Asl e associazioni”

Risultati significativi arrivano dal fronte delle donazioni di organi in provincia di Latina, dove il sistema sanitario locale, affiancato dal mondo del volontariato, continua a dare risposte concrete. Ad intervenire è la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Zappone, membro della commissione Sanità.

” I numeri estremamente positivi sulle donazioni degli organi in provincia di Latina dimostrano come la sinergia tra Asl Latina e associazioni stia funzionando con risultati apprezzabili” dichiara la consigliera regionale di FdI Emanuela Zappone, componente della commissione Sanità.

Nel dettaglio, nei primi mesi del 2026, l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina ha registrato tre interventi di prelievo multiorgano. Le operazioni hanno consentito la donazione di un cuore, un polmone, tre fegati e quattro reni, oltre a quattro cornee. Attività analoghe sono state svolte anche presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia, dove si sono eseguiti interventi di prelievo di tessuto osseo da donatore vivente.

“Nei primi mesi di quest’anno sono stati eseguiti tre prelievi multiorgano all’ospedale Goretti di Latina -prosegue la consigliera- sono stati donati un cuore, un polmone, tre fegati e quattro reni, oltre a quattro tessuti corneali. Interventi di prelievo di tessuto osseo da donatore vivente, sono stati effettuati anche all’ospedale Dono Svizzero di Formia.”

Un bilancio che, secondo la rappresentante regionale, mette in luce sia la qualità delle competenze presenti sul territorio sia l’impegno portato avanti nel campo della prevenzione e della sensibilizzazione.

“Mi preme fare due considerazioni: la prima è che nel nostro territorio esistono professionalità, impegno e umanità capaci di offrire una sanità di grande valore ai cittadini; la seconda riflessione riguarda i dati che testimoniano il grande sforzo profuso dall’Asl di Latina soprattutto nell’ambito delle campagne di informazione e di sensibilizzazione, portate avanti con le famiglie ed in particolare con le scuole.”

Sul fronte dell’adesione alla donazione, i numeri parlano di 137.340 consensi espressi nei Comuni della provincia, pari a una percentuale media del 61,2%, dato che conferma una crescente attenzione da parte della cittadinanza.

“Merita attenzione il fatto che in provincia di Latina i consensi rilasciati ai Comuni sono 137.340 con una media del 61,2%.”

Infine, Zappone ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutte le realtà coinvolte, dalla dirigenza sanitaria alle associazioni, per il lavoro quotidiano svolto sul territorio.

“Desidero quindi inviare le mie più vive congratulazioni alla direttrice generale dell’Asl di Latina, per i dati eccellenti sulle donazioni degli organi. Così come esprimo apprezzamento per il grande lavoro svolto dal Coordinamento Aziendale Donazione Organi e Tessuti, dall’Associazione Italiana per la Donazione di Organi (Aido) e da tutte le associazioni di volontariato e di pazienti, impegnate nelle iniziative di sensibilizzazione portate avanti in questi anni sul territorio, accompagnando ogni giorno i cittadini in una scelta così preziosa. Dire sì alla donazione è un gesto d’amore e di grande solidarietà: continuiamo a lavorare per diffondere ulteriormente questa consapevolezza nella nostra comunità” conclude la consigliera Emanuela Zappone.