Donna aggredita in centro ad Aprilia, interviene agente fuori servizio

Momenti di paura nel cuore di Aprilia, dove una donna è stata aggredita in pieno giorno da due uomini nel tentativo di rapinarla. Decisivo l’intervento di un poliziotto libero dal servizio che, trovandosi nei paraggi, non ha esitato a intervenire.

Secondo quanto ricostruito, la vittima stava camminando in una zona centrale della città quando è stata avvicinata dai due malviventi. I due l’avrebbero strattonata nel tentativo di strapparle la borsa, cogliendola di sorpresa e spingendola verso il margine della strada. Le urla hanno attirato l’attenzione di un agente della Polizia di Stato che, pur non essendo in servizio, ha compreso immediatamente la gravità della situazione.

“Non potevo restare a guardare”, avrebbe raccontato successivamente il poliziotto. L’agente si è qualificato e si è frapposto tra la donna e gli aggressori, riuscendo a metterli in difficoltà e a interrompere l’azione criminosa. Alla vista dell’uomo e temendo l’arrivo di rinforzi, i due si sono dati alla fuga, lasciando sul posto parte del bottino.

Nel frattempo è stata allertata la sala operativa e una pattuglia della Volante è giunta rapidamente sul posto per avviare le ricerche dei responsabili, che si sarebbero allontanati a bordo di un’auto. Sono in corso accertamenti e verifiche anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

La donna, sotto shock ma fortunatamente non ferita in modo grave, è stata soccorsa e rassicurata dagli agenti intervenuti. “È stato tutto improvviso, ho avuto molta paura”, avrebbe riferito ancora scossa per quanto accaduto.