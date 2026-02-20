Donna investita a Cisterna finisce in codice giallo al Goretti

Una giornata intensa, quella di giovedì 19 febbraio, per la Polizia Locale di Cisterna, impegnata su più fronti tra incidenti stradali, soccorsi e verifiche sulla regolarità dei veicoli in circolazione. Le pattuglie del comando guidato da Raoul De Michelis hanno dovuto gestire una serie di situazioni nel corso dell’intera giornata, a partire dalle prime ore del mattino.

I primi due interventi si sono registrati in centro, entrambi senza conseguenze per le persone coinvolte. In via Carducci un autocarro in uscita da un cantiere ha urtato un’auto parcheggiata, causando danni evidenti alla carrozzeria e al finestrino. Poco dopo, all’incrocio tra via Quasimodo e via Manzoni, un’Alfa Romeo si è scontrata con un mezzo pesante fermo allo stop e in attesa di svoltare. Anche in questo caso nessun ferito, ma la circolazione ha subito rallentamenti a causa delle difficoltà del camion nel liberarsi dalla parte danneggiata rimasta incastrata in prossimità di una ruota. A bordo dell’auto c’erano una madre e il figlio, rimasti illesi.

Nel pomeriggio un’altra pattuglia è intervenuta all’incrocio tra via Monti Lepini e via Fermi per un ulteriore sinistro, che ha coinvolto una Volkswagen e una Opel Insignia. Durante gli accertamenti, uno dei conducenti, un uomo di 54 anni, è risultato positivo all’alcol test: per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, aggravata dal fatto di essere rimasto coinvolto nell’incidente. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Sempre nel pomeriggio, in pieno centro, gli agenti sono stati chiamati in corso della Repubblica, all’incrocio con via Manzoni, per l’investimento di una donna da parte di un Suv. La conducente si è fermata immediatamente per prestare aiuto e allertare i soccorsi. La donna investita è stata trasportata in ospedale al Santa Maria Goretti in codice giallo.

Parallelamente agli interventi per gli incidenti, non si è fermata l’attività di controllo del territorio. Una seconda pattuglia ha fermato una Ford Focus risultata in una situazione completamente irregolare: l’auto era già sospesa dalla circolazione per mancata revisione, priva di assicurazione e il conducente guidava con la patente scaduta da circa due anni. Sono scattate sanzioni per un importo complessivo di circa 2.950 euro, oltre ai provvedimenti amministrativi e al fermo del veicolo.

Dal comando fanno sapere che dall’inizio dell’anno sono già stati sottoposti a verifica circa 300 veicoli, nell’ambito di un’attività di controllo sempre più mirata alla sicurezza stradale e al rispetto delle regole.