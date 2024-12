Donna investita in Q4, si stringe il cerchio sul conducente dell’auto pirata

Proseguono senza sosta e sembrano aver imboccato la giusta direzione, le indagini della Polizia Locale sul conducente dell’auto che ieri mattina è fuggito dopo aver investito una 56enne nel quartiere Q4 a Latina. La donna stava passeggiando sotto casa insieme ai suoi due cani quando una Mercedes Classe A di colore grigio chiara l’ha travolta.

Al vaglio degli agenti ci sono le immagini di video sorveglianza della zona ma, come anche riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, fondamentale è stata una testimonianza di un passante che si trovava li per caso e che ha assistito a tutta la scena. Il testimone ha fornito dettagli chiave utili a individuare l’autovettura. La Polizia Locale è già sulle tracce del conducente e mancherebbe solamente qualche elemento per chiudere il quadro indiziario nei suoi confronti.

Nel frattempo la donna resta ricoverata in gravi condizioni al Santa Maria Goretti di Latina. Per lei un quadro clinico delicato, con fratture multiple di bacino, torace e arti inferiori. Insieme a lei era rimasto ferito anche uno dei cani, che è stato affidato al marito per le cure veterinarie necessarie.