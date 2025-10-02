Donna travolta sulle strisce, 64enne in codice rosso al Goretti

Momenti di paura questa mattina a Latina, lungo la strada statale dei Monti Lepini, dove una donna di 64 anni è stata investita mentre attraversava a piedi nei pressi della rotatoria tra via Don Torello e la strada del Piccarello, poco fuori dal centro cittadino.

La donna, colpita in pieno da una Citroen C3 condotta da una 45enne, è stata scaraventata sull’asfalto riportando gravi traumi. L’impatto, particolarmente violento, le ha provocato diverse fratture, in particolare al bacino e agli arti inferiori.

Immediato l’arrivo dei sanitari del 118 che, dopo le prime cure sul posto, hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti, dove l’ingresso è avvenuto in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale per i rilievi e per gestire il traffico, rimasto congestionato a lungo nella zona.